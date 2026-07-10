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FOREIGN POLICY
Protesters rally outside Israeli arms firm Elbit Systems in Bristol, UK
Hundreds of pro-Palestine activists gathered outside the research and manufacturing facility of Israeli arms giant Elbit Systems in Bristol, United Kingdom, on Thursday.
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Iran: UK decision to aid US strikes amounts to 'act of aggression’
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PM Burnham approves continued US use of UK bases for aggression against Iran
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UK: Starmer leaves 10 Downing Street for final time as Andy Burnham readies to step in
Keir Starmer leaves No. 10 Downing Street for the last time as Andy Burnham becomes the UK Prime Minister.
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IN-DEPTH7 DAYS AGO
New PM should change UK's Israel policy
Demonstrators marched from Russell Square to Downing Street to support Palestine and urge the incoming British government, led by Andy Burnham, to adopt a different foreign policy towards Israel's military campaigns in Gaza and Lebanon.
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POLITICS9 DAYS AGO
Burnham becomes Labour leader in last step before taking over as UK PM
British lawmaker Andy Burnham has been confirmed as the new leader of the Labour Party.
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HUMAN RIGHTS12 DAYS AGO
Revealed: British forces abused Afghans ‘for fun’ during occupation
A UK inquiry hears that British special forces used to make fun of Afghan detainees.
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ECONOMY13 DAYS AGO
UK economy faces recession as energy costs soar amid war on Iran
Britain's economy is expected to remain stagnant in May as the economic impact of the US-Israeli aggression against Iran continues to weaken growth.
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IN-DEPTH14 DAYS AGO
Doctors and nurses demand release of Palestinian pediatrician
Doctors, nurses, and campaigners gathered outside the Royal College of Pediatrics and Child Health in London, demanding action leading to the release of Palestinian pediatrician Dr. Hussam Abu Safiya, detained by Israeli forces.
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POLITICS16 DAYS AGO
British police investigating donations to Nigel Farage's Reform UK party
British Met police are investigating illegal donations to rightwing Nigel Farage's Reform UK party.
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