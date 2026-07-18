EUROPE
HOT TOPICS
Russia France Germany EU More
mikhail ulyanov
POLITICS
Suspension of attacks on Iran not enough, war must end: Russia
Russia’s Ulyanov says the US must end its aggression against Iran and cancel its plans for further attacks.
1
RUSSIA
US, British intelligence behind Ukraine’s military leadership purge: Ex-Ukrainian PM
 a
RUSSIA
Mearsheimer: Russia’s victory against Ukraine guaranteed:
MORE STORIES
POLITICSYESTERDAY
‘Banality of evil’: Iran slams EU’s rights concerns amid silence against US-Israeli war crimes
Tehran has censured remarks by the European Union’s top diplomat, Kaja Kallas, regarding the human rights situation in Iran.
Iran-Foreign Ministry spokesman-Baghaei
ECONOMYYESTERDAY
Trump threatens EU with ‘very big price’ for fining Google
US President Donald Trump says the European Union will pay a “very big price” for its “illegal” $1 billion fine on Google for breaking EU laws.
a
DEFENSE3 DAYS AGO
Iran launched effective, precise attacks on CIA sites during 40-day war: Report
Reuters reports that Iran targeted several secret sites belonging to the CIA during the unprovoked war on the Islamic Republic of Iran.
The US embassy headquarters in Riyadh is pictured on March 3, 2026, after it was hit by drone strike
POLITICS4 DAYS AGO
Iran calls out France's diplomatic abuses, rejects fabricated allegations
Iran's Foreign Ministry rejects French allegations regarding the treatment of two French Embassy employees in Tehran.
MFA
DEFENSE5 DAYS AGO
Iran warns Bulgaria against supporting US military aggression
Iran has warned Bulgaria against approving a reported US request to station military aircraft at one of its air bases.
A
IN-DEPTH5 DAYS AGO
Germany represses dissent
The repression of pro-Palestinian voices in Germany is ongoing, with activists facing raids, arrests, fines, and job losses.
Germany represses activists and dissent
PALESTINE8 DAYS AGO
Belgium bans import of goods from Israeli-occupied Palestinian territories
The Belgian federal government has ratified an import ban on products originating from the illegal Israeli settlements in the occupied West Bank.
Belgium-Rally-Palestine
    latestnews
    TOP NEWS
    1
    POLITICS
    ‘Banality of evil’: Iran slams EU’s rights concerns amid silence against US-Israeli war crimes
    2
    ECONOMY
    Trump threatens EU with ‘very big price’ for fining Google
    3
    DEFENSE
    Iran launched effective, precise attacks on CIA sites during 40-day war: Report