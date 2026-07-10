ASIA-PACIFIC

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India's silence over US attacks on Chabahar exposes contradictions in its Iran policy: Journalist
Senior Indian journalist and commentator Sanjay Kapoor says India’s attempts to balance ties with Iran, the United States, and Israel have weakened its long-term strategic commitment to Chabahar Port.
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POLITICS
Iran urges SCO to take firm stance against US unilateralism, aggression
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POLITICS
Russia, China reject Trump's claim of their interference in US elections
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Over 500 Rohingya feared dead in two suspected shipwrecks off Myanmar: UN
The UN agencies called for "enhanced search and rescue efforts, access to asylum and protection, and actions against smuggling and trafficking networks."
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MORE11 DAYS AGO
Any Israelis found in Malaysia will be immediately deported: PM
Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim has announced that all Israelis will be deported from the country as an Israeli was involved in the operations of a private residential community in the southern state of Johor.
Ibrahim
POLITICS14 DAYS AGO
Iran, Pakistan stress restraint, dialogue based on MoU as path to regional stability
Iran and Pakistan have stressed that restraint and dialogue remain the only path to lasting peace and stability in the region.
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INDIA14 DAYS AGO
Muslim judge in India faces death threats after convicting ‘cow vigilantes’ for murder
An Indian Muslim judge has received death threats and online abuse after sentencing 14 men to life imprisonment for the lynching of a cattle trader.
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CHINA15 DAYS AGO
China bans helium exports amid escalated tensions in West Asia
China announces a temporary export ban on helium due to escalated tensions in West Asia.
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POLITICS16 DAYS AGO
Iran president warns US violations threaten peace as Pakistan mediation continues
The president praised Pakistan’s responsible stance and its efforts to reduce tensions and advance diplomatic initiatives in the region.
Combination photo shows Iranian President Masoud Pezeshkian (R) alongside Pakistan’s Prime Minister
POLITICS16 DAYS AGO
Indonesia FM: Millions of Indonesians love martyred Leader
The Indonesian foreign minister has stated that "millions of people” in his country love martyred Leader, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.
FM
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