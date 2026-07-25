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PALESTINE
Extremist Israeli settlers launch arson attacks on West Bank mosques
Extremist Israeli settlers carried out two separate arson attacks on mosques in the occupied West Bank overnight into Sunday.
Gaza
PALESTINE
Israeli forces kill nine Palestinians in Gaza amid ongoing ceasefire violations
 Lebanon
LEBANON
Lebanon army says Israeli attacks obstruct deployment under ceasefire deal
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Yemen says Saudi drone shot down during ‘hostile operation’ over al-Jawf
Yemen’s Armed Forces say they have shot down a Saudi drone over the northern province of al-Jawf while it was carrying out a “hostile operation.”
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PALESTINE12 HOURS AGO
Israeli forces launch artillery shells at agricultural lands in Syria’s Quneitra
Israeli forces have carried out military operations in the countryside of Syria’s Quneitra province, targeting agricultural lands near the village of Tarnajah.
Israeli occupation forces-Incursion-Syria
PALESTINE13 HOURS AGO
Israeli settlers torch West Bank mosques in ‘serious crime’ against holy Islamic sites
Israeli settlers storm two mosques, one of them under construction, in the occupied West Bank and set fire to them in what is condemned as a systematic campaign targeting Palestinian religious rights.
West Bank Mosque
PALESTINE13 HOURS AGO
Hamas condemns ‘Zio-American’ measures targeting UNRWA
Hamas has condemned renewed US and Israeli efforts targeting UNRWA, calling for urgent international action to protect the agency.
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POLITICS17 HOURS AGO
IRGC Quds Force chief demands removal of Saudi siege on Yemen
The chief commander of the Islamic Revolution Guards Corps Quds Force demands that Saudi Arabia remove the nearly 12-year-long blockade on Yemen.
IRGC-Quds Force-Brigadier General Qaani
PALESTINEYESTERDAY
Rights group: Over 1,000 Palestinian children displaced in West Bank this year
Save the Children reveals that more than 1,000 Palestinian children were displaced in the occupied West Bank this year.
Displaced Palestinian child-West Bank
PALESTINEYESTERDAY
Israel lobbied for ICC prosecutor Karim Khan's removal: Media
The Israeli regime has played an active role in lobbying member states of the ICC to remove Chief Prosecutor Karim Khan ahead of a crucial vote.
Palestine
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