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Iran deputy FM says ICC targeted as it dared prosecute America's ‘favored criminal’
Gharibabadi: They call the ICC "corrupt" because it dared to prosecute Washington's favored criminal.
A man walks past a mural depicting late Iranian supreme leader Ayatollah Ali Khamenei in Tehran on J
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Diplomacy remains open, but our priority is defending the nation: Iran's FM spokesperson
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